Dia de Ação de Governo em Mafra conta com participação do Badesc

A ideia é disseminar a descentralização e compartilhar informações com os moradores e as entidades de cada região, além de conhecer os seus anseios

Nesta quarta-feira 12, o presidente da Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A. – Badesc, José Claudio Caramori, participou, na região da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra, da iniciativa Dia de Ação de Governo.

O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, vinculada à Casa Civil, a pedido do governador Raimundo Colombo, busca aproximar o governo central de todas as regiões do estado. A ideia é disseminar a descentralização e compartilhar informações com os moradores e as entidades de cada região, além de conhecer os seus anseios.

No Dia de Ação de Governo, um secretário setorial ou presidente de autarquia ou empresa pública visita uma ADR e tem a oportunidade de conhecer obras e conversar com a imprensa, lideranças da região e comunidade em geral.

Na segunda edição do evento na região da ADR Mafra, Caramori participou, no auditório do Centro Empresarial de Mafra, de um encontro com empresários e lideranças de vários municípios da região, explicando um pouco mais sobre os produtos na linha de crédito para os setores público e privado.

O presidente do Badesc foi recepcionado pelo presidente da Associação Comercial de Mafra, Antônio Carlos Tibusrke, pelo prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, e pelo secretário executivo da ADR, Abel Schroeder. Todos salientaram a importância do Badesc para alavancar os negócios na região e as ações e obras das prefeituras municipais.

Caramori estava acompanhado do diretor Administrativo e Financeiro Olívio Karasek Rocha, da gerente de Municípios Evelise Sandri e do técnico da Gerência Regional Carlos Liebl. Foram apresentadas algumas das linhas de crédito para o setor privado, como o Inovacred, o Finame (BNDES), o Prodec e o Microcrédito, além das linhas para o setor público, como o Programa Avançar Cidades e o GNV Municípios, entre outros.

Na sequência, José Caramori conheceu as obras da UTI coronariana do Hospital São Vicente de Paulo, que conta com investimento da agência de fomento na ordem de R$ 2,8 milhões, entre instalações e equipamentos.

No final da manhã, o presidente do Badesc, acompanhado de lideranças regionais, teve a oportunidade de almoçar e conhecer a planta da Companhia Souza Cruz, na cidade vizinha de Rio Negro, no Paraná. Na ocasião, o gerente de Operações Industriais do Departamento de Tabaco, Jorge Luiz Bedin, explicou que a companhia adquiriu em Mafra um terreno de 200 hectares para sediar a sua fazenda experimental onde, em fase inicial, entre 2017 e 2018, serão investidos R$ 4 milhões para implantação de oficinas e máquinas.

No período da tarde, novamente em Mafra, o presidente do Badesc visitou a Rua Pedro Kuss, que recebeu recape asfáltico e meios-fios. A rua é uma das obras de infraestrutura financiadas pela agência. Junto com outras, como a Rua Gustavo Friedrich, que teve a ordem de serviço assinada na última sexta-feira, 7, os investimentos chegam a R$ 1,9 milhão.

Por fim, Caramori conheceu o Cedup de Mafra, que está em sua fase final, com as obras seguindo de forma acelerada, com estimativa de conclusão até o final do ano.

“Tivemos um dia bastante produtivo com lideranças locais e regionais. Pudemos visitar obras financiadas com recursos do Badesc e também do Governo do Estado. Ouvir as demandas das lideranças locais e ter a oportunidade de reforçar o papel da agência como fomentadora de negócios e promotora de desenvolvimento regional é muito gratificante”, destacou José Claudio Caramori.

INCENTIVO AO CRESCIMENTO

Dentre os compromissos, Caramori vistoriou junto com o prefeito Wellington Bielecki uma das ruas que estão sendo pavimentadas, a Pedro Kuss, cujos recursos provém do BADESC. Na ocasião, o prefeito explicou que as vias necessitavam de melhorias, pois cortam o centro da cidade e são vias de ligação dos bairros ao centro. “Há muito tempo os moradores e comerciantes esperavam pela pavimentação e com certeza, já melhorou o trânsito de veículos e pedestres.

O prefeito destacou a importância do fomento aos micros, pequenos e médios empresários, com linhas de abertura de crédito, tanto público quanto privado, para a região. “Mafra está crescendo. Estamos incentivando a vinda de empresas e indústrias para cá e por consequência, gerando empregos. Isso tudo, com o incentivo e apoio do governo do estado. Agradeço o governador Raimundo Colombo que tem olhado cada vez mais para o planalto norte catarinense”, concluiu, lembrando a proximidade entre os governos municipal e estadual.