Dia de Ação do Governo em Mafra terá a presença do presidente da EPAGRI

No evento, Hessmann explicará as ações da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) na região da ADR Mafra

Amanhã, quinta-feira 26, a partir das 09h30min, no auditório da Amplanorte, em Mafra, acontece a 3ª edição do Dia de Ação de Governo, com a presença do presidente da Epagri, Luiz Ademir Hessmann.

No evento, Hessmann explicará as ações da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) na região da ADR Mafra.

Das 9h30min às 10h o presidente da Epagri receberá a imprensa, passando em seguida à apresentação geral para lideranças regionais, entre políticos, secretários municipais de agricultura, presidentes de sindicatos rurais, extensionistas da Epagri e agricultores da região.

Às 11h30min está programada visita à metalúrgica que está desenvolvendo máquina para plantio de mudas de pasto perene (Programa Planorte Leite), em Mafra.

Após o almoço, o presidente visitará, ainda em Mafra, a propriedade Irmãos Konkel – área onde será realizado o Dia de Campo de Olericultura da Epagri, no dia 30/11.

Em seguida, a comitiva se desloca para Campo Alegre, com a visita ao Laticínio Sabores do Campo e à Pousada Ponte de Pedra, dois empreendimentos que contaram com jovens apoiadas pelo SC Rural (Curso de Formação em Liderança, Gestão e Empreendedorismo).