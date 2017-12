Dia de campo com foco em olericultura reuniu produtores da região

Compartilhar no Facebook

Na última quinta-feira (30), a Epagri realizou o seu IX Dia de Campo com foco na olericultura em Mafra. A atividade reuniu agricultores de Mafra e de municípios da região na propriedade dos Irmãos Konkel, no São Lourenço. Estiveram presentes também o Secretário de Agricultura e Interior de Mafra, Sr. Rogério Gislon e lideranças da região.

Divididos em grupos, os participantes da atividade receberam informações sobre as culturas do pepino, tomate, cebola, batata, batata salsa, batata doce, couve flor, brócolis, repolho, e sobre o sistema de plantio direto de hortaliças (SPDH). Também foram repassadas informações e esclarecidas dúvidas sobre o Programa “E-origem”, desenvolvido pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC) através do Departamento de Defesa Vegetal, e que é uma nova tecnologia, que permite saber a procedência dos alimentos produzidos em Santa Catarina.

Para a realização desse dia de campo foi fundamental a parceria desenvolvida entre a Epagri, EMBRAPA, CIDASC e principalmente a Família Konkel que há cerca de 20 anos desenvolve atividades de olericultura na propriedade.

O Dia de Campo é um método da Extensão Rural planejado com objetivo de mostrar, durante um dia, atividades em uma propriedade realizadas em condições locais, com a finalidade de despertar o interesse e a adoção da tecnologia que está sendo apresentada.