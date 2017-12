Dia de campo em Mafra sobre produção de leite a base de pasto

Na última terça-feira, dia 28 o escritório municipal da Epagri de Mafra realizou, com a parceria da secretaria da agricultura e interior de Mafra, dia de campo de campo sobre produção de leite a base de pasto na propriedade da Família Carvalho.

O evento buscou motivar produtores familiares sobre a importância do sistema de produção a base de pasto frente aos desafios que a atividade vem impondo ao longo dos anos, principalmente quanto a eficiência e redução de custo.

A propriedade utilizada é considera uma referência de técnica – URT, onde a assistência técnica e produtor implantaram durante o ano soluções inovadoras do sistema a base de pasto que resultam em maior competitividade e lucro ao produtor.

O engenheiro agrônomo da Epagri, Alessandro Huben Ferreira junto com o produtor Israel Carvalho, mostraram os resultados obtidos com as melhoras no controle gerencial e contábil da propriedade, no implantação e manejo de pastagens perenes e melhoras nas infraestruturas.

A Epagri considera a utilização de propriedade referencias uma das principais formas de difundir novas técnicas junto aos produtores com eficiência do recurso público, dando excelência ao trabalho de extensão agropecuária.

Durante o evento também houve distribuição de mudas de pastagens perenes de verão proporcionada pela Secretária Municipal de Agricultura e Interior.