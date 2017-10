Dia do Servidor Público vai ser comemorado com jantar dançante em Mafra

O evento comemorativo será no dia 27 (sexta-feira) às 19h na sede social da Aspm

O Sindicado dos Servidores Públicos de Mafra (Sindiserv), em conjunto com a Associação dos Servidores Públicos de Mafra (Aspm), irão promover um jantar dançante para comemorar o Dia do Servidor Público. O evento comemorativo será no dia 27 (sexta-feira) às 19h na sede social da Aspm.

Os servidores municipais que foram sindicalizados ou associados da Aspm ganham um ingresso com direito ao jantar, duas bebidas e a sorteio de prêmios. Acompanhantes adultos pagam R$ 25,00 o ingresso antecipado. Na hora será R$ 30,00. Crianças até 12 anos não pagam ingresso.