Diretora de Infraestrutura do estado visita as obras do Cedup de Mafra

O estado pretende entregar a obra no início de 2017, porém ainda preocupações com relação à contenção do fundo da obra, onde será necessário fazer um trabalho paralelo na obra para resolver o problema

A diretora Karen Lippi de Oliveira e o gerente de Operações Christian Fernandes, da Diretoria de Infraestrutura (DINE) da Secretaria de Estado de Educação, visitaram na manhã do último dia 13, as obras do Centro de Educação Profissional (Cedup) de Mafra, no bairro Vila Nova, acompanhados do secretário executivo Abel Schroeder e do gerente de Infraestrutura Célio Leandro Sarmento, da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra, e também do engenheiro Tiago Leoni Zampieri, da construtora Foscarini, responsável pela obra.

A diretora Karen pôde comprovar o estágio do Cedup, desde que a obra foi retomada, em setembro deste ano.

“Viemos até o Cedup para verificar como está sendo executado o novo contrato e constatamos, por sinal, que tudo foi muito bem realizado. Agora temos aquelas questões de consistência: precisamos terminar a obra para termos o “Habite-se” e para garantir conforto para os alunos. Neste momento estamos verificando item a item os projetos, sendo que elencamos tudo que porventura estava faltando ou não fazia parte do orçamento no projeto original. Tudo para que possamos fazer uma complementação da planilha orçamentária e fechar o contrato e a obra de uma vez só, sem que seja necessário relicitar questões menores. A única questão à parte que vamos atender, e que nos deixou bastante preocupados, diz respeito à contenção do fundo da obra, sendo que isso será trabalhado em uma obra paralela, já fazendo projeto e tudo que for necessário”, declarou a diretora do DINE.

Karen Lippi de Oliveira também salientou que, antes de divulgar uma data para a entrega da obra, é preciso definir o aditivo de obra, que será analisado no início do ano. A intenção é que seja possível iniciar 2017 entregando a obra. A diretora disse que existem condições para isso, mas ressaltou que é preciso vencer as etapas burocráticas para efetivar a execução propriamente dita.

O Cedup de Mafra funciona atualmente em prédio anexo à EBB Barão de Antonina, com vários cursos já constituídos. Com a nova estrutura, novos cursos serão oferecidos dentro de um espaço moderno e funcional, que inclui salas de aula, biblioteca, quadra poliesportiva, auditório e laboratórios.