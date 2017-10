Dirmave promove mega feirão com descontos e bônus especiais

Promoção acontece até o fim do mês. Dirmave Fest inclui veículos com taxa zero, além de opções de financiamento com condições especiais.

A Dirmave entrou no clima das festas de outubro, um dos meses mais animados em Santa Catarina e, preparou uma festa que pode ser sua chance de fazer ótimos negócios.

O Mega Feirão de novos e seminovos com toda linha Volksvage, possui as melhores condições na promoção Dirmave Fest que segue até o dia 31 de outubro. Inclui descontos e bônus especiais de fabrica para modelos zero km. Além de emplacamento grátis e transferência grátis para seminovos.

A Dirmave Fest inicia neste sábado (28) com atendimento até as 16h sem fechar ao meio dia e inclui veículos zero km com taxa zero, bônus especial de até R$ 7 mil, as melhores condições de financiamento e seminovos revisados, com procedência e garantia.

O Novo Take Up por exemplo é negociado, a partir de R$ 42.240 com taxa zero e 60% de entrada, com saldo a ser quitado em 18 parcelas.

Com preço promocional de R$ 39.990 o Gol Trendline 1.0, possui taxa zero e três opções de pagamento: com 80% de entrada e saldo em 12 parcelas, com taxa de 0.99% com 50% de entrada e saldo em 36 parcelas ou com taxa de 1,99% 40% de entrada e saldo em 30 parcelas.

O Voyage Trendline 1.0 possui taxa zero com entrada de 80% e saldo em 12 parcelas ou a opção com taxa de 1,09% com 50% de entrada e saldo em 30 parcelas.

O Fox 1.6 nos modelos Highline, Trendline e Confortline possuem taxa zero, com 60% de entrada e saldo em 24 parcelas e bônus de até R$ 4 mil.

Já a Linha Premium VW que inclui o Golf e Jetta, são com entrada de 60% e saldo em 18 parcelas.

A Amarok Higline e Extreme são negociadas com taxa zero, entrada de 60% e saldo em 24 parcelas.

A Dirmave, está localizada no centro de Mafra, na Avenida Cel Jose Severiano Maia, 1567. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone: (47) 3641-3800. Horário atendimento: de segunda à sexta das 8h às 12h e 13h15min às 18h e, no sábado das 8h30min às 12h.

GARANTIA SOBRE QUATRO RODAS

Além das ofertas de veículos, a Dirmave possui a melhor promoção de pneus da região Rio Mafra, com toda linha Continental em até 10 vezes no cartão. É segurança para sua família na viagem de férias, por um preço que cabe tranquilamente no seu bolso.