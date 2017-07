Divulgado o calendário de julho dos festejos do centenário de Mafra

A Prefeitura de Mafra divulgou através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, o calendário dos festejos do centenário do município com os eventos programados para o mês de julho deste ano.

As ações iniciam com o lançamento do selo e carimbo comemorativo do Centenário, no dia 4 de julho, na agência do Correios. Em 6 de julho acontece o “Dia da Criança no Quartel do Corpo de Bombeiros” e no dia 8, no Ginásio Wilson Buch, será realizada a 2ª Copa King Boxing. Para os dias 17 e 18 de julho está programada a exposição fotográfica “Bichos do Sul”, na Universidade do Contestado e no dia 21 será realizada a Conferência da Assistência Social, no Centro de Convivência do Idoso.

A população está convidada a participar de todas as comemorações relativas aos 100 anos de Mafra.