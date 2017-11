Duplicação da BR-116 em Mafra ainda não está garantida

Segundo a Autopista, estudo e projetos estão sendo realizados, dependendo ainda de um posicionamento do governo federal para aprovar e autorizar a obra

Compartilhar no Facebook

A manhã da terça-feira 31, foi dedicada ao debate sobre a duplicação da BR-116. Alguns vereadores mafrenses participaram da reunião com o gerente de engenharia da Autopista Litoral Sul, Marcos Fabrício Dutra na Amplanorte.

O gerente de engenharia Marcos apresentou o projeto da duplicação da BR-116 em Mafra. Para a rodovia em solo mafrense, está prevista a melhoria do KM 0 ao KM 15. Segundo Marcos, o projeto da duplicação deve ser feito em 14 perímetros urbanos, os quais são divididos em cinco lotes de execução.

Em Mafra, a duplicação está prevista do lado direito da rodovia, sentindo Itaiópolis. O ponto crítico é o acesso ao bairro Jardim América, o qual foi bastante discutido na reunião.

Durante o encontro, sugestões e opiniões sobre a realidade de Mafra foram dadas pelos vereadores com o secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Delfim Roque Girardi. Também somaram na reunião a diretora de planejamento e informações, Elery Adriana Kaliski, e o engenheiro agrimensor, Antonio Carlos Kühl Jr.

A duplicação da BR-116 não está garantida, de acordo com Marcos. No entanto, os estudos e os projetos estão sendo realizados e a Autopista aguarda posicionamento do Governo Federal.