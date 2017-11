Duplicação da BR-116 em Mafra pode virar realidade

Em Mafra, a duplicação está prevista do lado direito da rodovia, sentindo Itaiópolis. Porém, a duplicação da BR-116 não está garantida. No entanto, os estudos e os projetos estão sendo realizados e a Autopista aguarda posicionamento do Governo Federal

Por Assessoria - 01/11/2017