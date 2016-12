“É uma questão de tempo o crescimento de Mafra”, diz Raimundo Colombo em entrevista coletiva

Diminuição de impostos, o ajuste fiscal e qualidade no atendimento público foram decisivos para Santa Catarina fechar o ano com saldo positivo mesmo em meio à crise

Em entrevista coletiva realizada na noite do último dia 25, o governador Raimundo Colombo (PSD) diz que fez sua parte, buscou o equilíbrio das dívidas públicas, diminuiu os impostos, incentivou a geração de emprego e renda, fortaleceu o ajuste fiscal e não permitiu que os serviços públicos perdessem a qualidade e ainda ajudou as prefeituras. “Enquanto Paraná e Rio Grande do Sul a alíquota de ICMS subiu e o imposto sobre energia elétrica chega à casa dos 30%, mantivemos o ICMS sobre energia elétrica em 25%, o mesmo ocorre com a telefonia e o combustível, com isso, muitas empresas optam por instalarem-se em Santa Catarina. Nos últimos três meses, por exemplo, Santa Catarina foi o único estado brasileiro que teve saldo positivo de empregos, isso mostra que já criamos uma tendência de recuperação e criação de novos postos de trabalho”.

Reunido com jornalistas de todo planalto norte no auditório da Amplanorte o governador também apresentou o balanço de 2016, discutiu os investimentos do governo do estado no planalto norte e falou das expectativas para o próximo ano no estado.

CRESCIMENTO

O governador elogiou a harmonia política em Mafra conquistada após a eleição do prefeito Wellington Roberto Bielecki (PSD), para ele, é uma questão de tempo para que Mafra colha os frutos desta harmonia. “A harmonia política é algo muito inteligente, nunca vi briga política construir escola, creches, hospitais ou trazer novas indústrias para um município, aliás, só vi atrapalhar. Entendo que a democracia é a política do bom senso, se for para os extremos ela fracassa”.

Outro problema apontado por Colombo ainda é a falta de visibilidade. “Mafra eassim como todo Planalto Norte estão longe do grande centro do Estado, e isso dificulta os investimentos por parte das grandes indústrias, por outro lado, tem a ferrovia e a rodovia com acesso aos dois grandes portos, é isso é essencial para que a região se desenvolva. Não tenho dúvidas que é uma questão de tempo, posicionamento político e técnico para que Mafra se desenvolva!”

ESTRATÉGIA PARA O PLANALTO

Colombo também disse que no momento a estratégia para o planalto norte é ouvir as pessoas. “Estamos aqui para ouvir, queremos saber o que as pessoas pensam e o que elas querem, por isso, é que estamos nos reunindo com os prefeitos, e com essas informações vamos criar nosso plano de governo para os próximos dois anos. Se a região entender que precisa de um centro tecnológico, por exemplo, vamos viabilizar a realização desta necessidade”.

SOBRE AS ADRS

Pertencem à regional de Mafra os municípios de Campo Alegre, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Mafra, Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo. Na região, destacam-se as obras da Rodovia dos Móveis (SC-418, trecho São Bento do Sul até divisa com o estado do Paraná); SC-477 (entre Papanduva e Doutor Pedrinho, aproximadamente 100 km); construção da Unidade Prisional, Cedup e Centro de Inovação (São Bento do Sul); além da revitalização da SC-114 (Itaiópolis).

Também participaram os secretários executivos da ADR Mafra, Abel Schroeder, da ADR Canoinhas, Ricardo Pereira Martin, o prefeito de Mafra, Wellinton Bielecki, e deputados estaduais.

SUCESSÃO

Sem declarar apoio a qualquer aliado na disputa do governo do estado em 2018, Colombo acredita que seu sucessor precisara mais de um perfil de gestor empresarial do que político. “Creio que vão surgir bons nomes para 2018. Quem são eles? Ainda não sabemos, até porque estamos em meio a um terremoto político e as pessoas não querem falar de eleição. Dentro de nossa aliança política, todos os partidos irão lançar seus candidatos, e sinceramente, esperamos que esses candidatos apresentem-se com boas ideias e projetos. Vamos aguardar”, pontuou.

Ainda em Mafra, o governador encerrou a agenda no 1º Encontro Regional do Planalto Norte Catarinense, a partir das 20h. O evento aconteceu no Parque Verde e com a presença de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores e imprensa.