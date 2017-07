Educação de Mafra e Orbenk capacitam merendeiros e zeladores das escolas da rede municipal

Com o objetivo de promover a atualização, a troca de experiências e a valorização de merendeiros e zeladores que atuam na as escolas municipais de Mafra, a Prefeitura está promovendo em parceria com a empresa Orbenk, cursos de capacitação, que acontecem em dias distintos.

Dia 21 foi realizada no CEMMA, a capacitação dos profissionais que trabalham na alimentação escolar, reunindo cerca de 60 profissionais. Nesse dia foram abordados temas como a padronização dos serviços, alunos com necessidades especiais na alimentação e a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, além da preparação de novas receitas, degustação e dinâmica de grupo. A dinâmica em grupo abrangeu o tema de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, assunto importante que legalmente deve ser abordado todos os anos. Nesta capacitação o tema foi explorado de maneira divertida e organizado pelas estagiárias do curso de Nutrição – UFPR, que atuaram por dois meses no departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação.

Na próxima quinta-feira, dia 27, será a vez das cerca de 70 zeladores que atuam nas escolas da rede municipal receberem nova capacitação, na própria Secretaria de Educação. Nesse dia os treinamentos se dividirão em 4 temas, sendo: “Segurança de Treinamento”, “Boas Práticas de Limpeza”, “Ergonomia” e “Comportamental/Motivacional”.

ATUALIZAÇÃO

A Secretária de Educação, Estela Maris Bergamini salientou a importância de anualmente se realizar essas capacitações. “Além da troca de experiência entre todas, que considero muito importante, há também a necessidade de uma constante atualização dos profissionais que atuam junto às nossas crianças”, declarou.

Para a Nutricionista da Secretaria de Educação de Mafra, Giovana Andrea Zanini Kundlatsch, esses momentos são fundamentais tanto para o profissional quanto para as crianças. “Sem nossas merendeiras o programa de alimentação escolar não teria sentido”, explicou salientando todos os esforços que vem sendo feito pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, para que os alunos da rede municipal possam ter uma alimentação saudável. “Hoje observamos um diagnostico crescente de crianças com restrições alimentares e por isso precisamos estar atentos e adequar a alimentação nas escolas”, afirmou. O mesmo se observa, segundo Giovana Kundlatsch, em relação aos zeladores, uma vez que a renovação e inovação em termos de produtos é muito grande e eles devem estar sempre atualizados e motivados.

Essas informações foram compartilhadas também pela Nutricionista Leticia Pimentel da Silva, que destacou o tópico da padronização, abordado durante o evento. Segundo ela essa padronização, uma vez implantada, será um facilitador para o bom desenvolvimento do trabalho das merendeiras, visto que permite maior uniformidade e clareza na elaboração das refeições, bem como melhor controle de estoque nas escolas.