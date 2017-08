Educação de Mafra participa de três concursos nacionais sobre alimentação escolar

Compartilhar no Facebook

A educação de Mafra está participando de três concursos lançados neste ano pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), destinados ao incentivo à alimentação escolar de qualidade e nos quais participam escolas de todo o país. O primeiro deles é o de “Boas Práticas de Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar”, no qual o município participa através do departamento de Alimentação Escolar da Prefeitura de Mafra.

Os outros dois são a “Jornada de Educação Alimentar e Nutricional nas Escolas de Educação Infantil atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar”, na qual participa a CEI Fiorige Bona, envolvendo 100 alunos; e o de “Melhores receitas da alimentação escolar”, com as unidades CEI Faxinal e CEI Anjo da Guarda, reunindo 482 alunos.

Conforme declarações da Secretária Municipal de Educação, Estela Maris Bergamini Machado é muito importante o município se fazer presente nessas ações envolvendo escolas de todo o país, não somente para a troca de experiências positivas, que serão posteriormente aplicadas em âmbito local, como também para os gestores e alunos, no desenvolvimento de ações inovadoras e no despertar de um novo habito alimentar saudável.

BOAS PRÁTICAS

A Nutricionista da Educação de Mafra, Giovana Kundlatsch que inscreveu Mafra no concurso de “Boas Práticas de Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar”, explicou que o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é um programa com 62 anos de história e que, diante de muitas notícias que se acompanha nos jornais, de desvios de verbas referentes a esse e outros programas federais é muito gratificante ver que vários municípios inscreveram nesse concurso, histórias de experiências exitosas, assim como Mafra. “Isso prova que há muitos municípios fazendo uma gestão eficiente de recursos e, em se tratando da Agricultura Familiar estão buscando uma alimentação de melhor qualidade para seus alunos”, declarou.

Objetivo é valorizar experiências exitosas de Entidades Executoras, que selecionadas irão compor um caderno intitulado “Boas Práticas de Agricultura Familiar para a Alimentação Escolar: criatividade e inovação na aplicação da Lei nº 11947/2009”, edição 2017, que será lançado em outubro deste ano. O município de Mafra já está na fase final do concurso, dentre as 25 experiências com maior pontuação. Agora os relatos das experiências serão analisados por uma comissão julgadora e após o dia 15 de agosto sairá o resultado.