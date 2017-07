Educação oferece creches durante recesso escolar em Mafra

Apesar de não ter a obrigatoriedade, a Educação oferece esse benefício por entender que muitos pais necessitam manter seus filhos no período integral por estarem trabalhando

A Educação Infantil em Mafra atende crianças que frequentam as quatro unidades de CMEIs – Centro Municipal de Educação Infantil (creches municipais), com idades entre seis meses e quatro anos, nos berçários e maternais I e II.

Apesar do período de recesso escolar neste mês de julho (de 17 a 31/07), a Secretaria Municipal de Educação de Mafra, mantêm suas equipes de profissionais trabalhando no atendimento priorizado das creches municipais. Apesar de não ter a obrigatoriedade, a Educação oferece esse benefício por entender que muitos pais necessitam manter seus filhos no período integral por estarem trabalhando.

A secretária municipal de Educação, Estela Maris Bergamini Machado, lembra que apesar de a maioria dos pais terem solicitado este benefício, observa – se que nessa primeira semana do recesso, menos da metade dos pais estão se beneficiando dele. Estela, sugere que os pais aproveitem o atendimento priorizado, pois foi implementado para atender as reivindicações destes, inclusive sendo disponibilizada a equipe de profissionais que atendem a Educação Infantil.