Educação realiza entrega certificados a seus professores

O dia 04 de abril vai ser uma data lembrada por muitos professores em Mafra. Eles receberam certificados de dois cursos realizados em 2016, cada um com 40 horas de duração.

O curso de direitos humanos ministrado pelo Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC, o qual ofereceu 40 vagas, apresentou a história das lutas das diferentes classes sociais e suas batalhas por meio da discussão de abertura de conhecimentos pautados no poder de liberdade de expressão. Já o curso de formação da escola de gestão, ministrado pela Secretaria de Educação de Mafra e que também ofereceu 40 vagas, explanou sobre os diferentes setores que compõem a Secretaria e nos aprofundamentos teóricos, ambos ministrados pela equipe da Secretaria de Educação, baseados no livro Dimensões da Gestão Escolar e suas Competências de Heloísa Lück.

A cerimônia de entrega dos certificados foi realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Educação e contou ainda com a presença de Juliete Alves dos Santos Linkowski – chefe do Departamento de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFSC Canoinhas, Ana Claudia Burmester – coordenadora de Extensão do IFSC Canoinhas, Marise Valério Bráz de Oliveira – vereadora, Andréa Bueno – psicóloga do Gaia e de Estela Maris Bergamini Machado secretária Municipal de Educação.