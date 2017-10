EEB Maria Paula Feres promoveu a 2ª Feira Jovem Empreendedor Gastronômico

Durante toda a terça-feira (24), aconteceu na EEB Maria Paula Feres a 2ª Feira Jovem Empreendedor entre seus alunos com o tema “O Empreendedor vê oportunidade, vê o mundo de uma forma diferente”.

O objetivo do evento, que vem sendo preparado desde abril deste ano, é trabalhar o empreendedorismo nos alunos despertando o sentimento de liderança. Para isso eles criaram nove empresas todas do ramo gastronômico – Pastela Rica, Pizza Planet, Sorveteria do Alby, Reis do Lanche, Deu Fome, Impérios Lasanha, Kafta, Fondue Jovens Dinâmicos e Best Coffee. Informou o idealizador do projeto o professor Eduardo Costa.

Na feira os alunos tiveram a oportunidade de expor e vender seus produtos para outros alunos, professores e para comunidade escolar sentindo na prática como é criar e administrar um empresa.