Em visita à Souza Cruz, representantes mafrenses tratam sobre expansão da empresa no município

O prefeito Wellington Bielecki e assessores, estiveram na manhã do último dia 27, na empresa Souza Cruz, em Rio Negro, para acompanhar o processo de instalação de uma estação experimental agrícola de desenvolvimento, onde vão desenvolver sementes e o tabaco para buscar melhorias no cultivo.

Na ocasião, o gerente de operações industriais da Souza Cruz, Jorge Luiz Bedin recebeu o chefe do executivo mafrense, bem como os demais convidados do prefeito: os secretários municipais Rogério Gislon (Agricultura e Interior), Marquinho Colono (Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania) e Estela Maris Bergamini Machado (Educação, Esporte e Cultura), além dos vereadores Adilson Sabatke, Cirineu Corrêa Cardoso, José Marcos Witt, Dimas Humenhuk, Elcion José Peters, Cláudia Maria Bus e Marise Valério Bráz de Oliveira.

EXPANSÃO EM MAFRA

O responsável pela área de pesquisa e desenvolvimento, Carlos Puccineli, explanou sobre a escolha da área no perímetro urbano de Mafra para instalação da empresa, bem como da infraestrutura e recursos humanos para a estação de experimento agrícola de desenvolvimento. “Primeiro consideramos a proximidade da área com a Souza Cruz. Segundo, as facilidades que a área urbana oferece em relação à infraestrutura: redes de comunicação, fibra ótica e transporte de pessoas”, disse. Carlos também explicou que no momento estão cercando o local e começando as obras e que já possuem funcionários trabalhando no local. O próximo passo é a construção de um galpão de máquinas e uma estação experimental. De acordo com Puccinelli, o investimento previsto para início deste projeto foi de cerca de R$ 4 milhões.

CENTENÁRIO E DESENVOLVIMENTO

Com histórico de busca de investidores no município, o prefeito Wellington destacou a importância da expansão da empresa para o território de Mafra. “Dar oportunidade ao cidadão de aferir renda por meio de emprego em empresas de grande porte é uma das formas de ver o crescimento do município”, declarou. Wellington também lembrou do aniversário de Mafra este ano, ressaltando que a filial da empresa é como um presente para os cidadãos. “A Souza Cruz vai abraçar Mafra nesse momento em que se comemora o centenário do município. E que a empresa se sinta também bem recebida pela administração municipal e por todos os mafrenses natos e aqueles que têm escolhido esta cidade para viver”. Além disso, o prefeito convidou a Souza Cruz para as comemorações que acontecerão no dia 08 de setembro. “No dia 27 de maio, durante a Ação Global, lançaremos a contagem regressiva do centenário. Ocasião que será um marco para o município”.