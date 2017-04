Empossada a nova diretoria da CDL de Mafra/Rio Negro

Na noite do último dia 17 aconteceu no London Club a posse da nova diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL Mafra/Rio Negro. A solenidade diplomou os novos diretores e homenageou instituições com o troféu “Parceiros da CDL – 100 anos de Mafra”.

A empresária Fátima Regina F. Granemann assumiu o leme da “Nau Fenícia” e liderará a entidade no biênio 2016/2017. Fátima que já foi presidente da CDL por dois mandatos, recebeu o comando do também empresário Marcos Grossl que capitaneou a Câmara de Dirigentes Lojistas nos últimos dois anos.

Após a solenidade de posse a CDL Mafra/Rio Negro procedeu à entrega do troféu “Parceiros da CDL – 100 anos de Mafra” para instituições que trabalham e desenvolvem serviços em prol do município. Foram agraciadas com o troféu, que é uma réplica perfeita da ponte Dr. Diniz Assis Hening (Ponte Metálica), em referência ao centenário de Mafra que está sendo comemorado neste ano, as seguintes entidades: Prefeitura Municipal de Mafra, Prefeitura Municipal de Rio Negro (Representando todas as instituições de Rio Negro), Câmara de Vereadores de Mafra, Ministério Público de Santa Catarina, Poder Judiciário de Santa Catarina, Policia Militar de Santa Catarina – Guarnição Especial de Mafra, 9ª  Delegacia Regional  de Policia de Mafra – Policia Civil – SC, 2° Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Mafra, Hospital São Vicente de Paulo, Maternidade Dona Catarina Kuss, Universidade do Contestado – UNC – Mafra, FCDL –SC (representando todas as entidades de Classe de Mafra e Rio Negro).

NOVA DIRETORIA

Presidente – Fátima Regina F. Granemann;

1º Vice-presidente – Alcemir Seidel;

2º Vice-presidente – Rosalia Zeithammer Alves;

1º Diretor secretário – Lourival Sá Ribas Junior;

2º Diretor secretário – Edilberto Canha;

1º Diretor tesoureiro – Ana Maria Witt;

2º Diretor tesoureiro – Vitor Susin;

Diretor de Aperfeiçoamento Profissional – Sérgio C. Siqueira;

Diretora SPC e Outros Serviços – Claudete Kahlow;

Diretor Institucional – Carlos A. Nitz;

Diretor Social e Eventos – Edinelson Soares de Castro;

Diretor de Patrimônio – Luiz Carlos de Souza;

Diretora CDL Jovem – Mayara dos Santos Muler;

Conselheiros Fiscais – Gabriel S. Suzin, Marcelo Sallai e Leonor Greinet;

Suplentes – Henrique Kondlastch, Marcos Grossl e Cidival Meurer de Oliveira.

O evento contou ainda com a participação de associados da CDL, empresários, políticos, lideranças locais, autoridades e representantes de nossas CDLs vizinhas.