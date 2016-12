Empresa Kromberg e Schubert divulga lista de vagas disponíveis para a cidade de Mafra

Compartilhar no Facebook

A empresa Kromberg e Schubert divulgou nesta quinta-feira (11) a lista de vagas disponíveis para a cidade de Mafra. Confira na tabela abaixo.

Para concorrer a uma das oportunidades, envie seu currículo para o e-mail curriculos@ksbr.kroschu.com, colocando no assunto a vaga desejada. Se preferir, entregue o currículo na sede da Amplanorte em Mafra no período de segunda a sexta-feira nos seguintes horários: 8h às 11h30 e das 13h às 17h. Endereço: Rua Maria do Espírito Santo, nº 400, Centro.

A meta é que até o mês de janeiro do próximo ano sejam preenchidas 800 vagas, chegando até 2.000 oportunidades de emprego.

Em julho o diretor administrativo e financeiro da Kromberg e Schubert do Brasil, Carlos Aparecido dos Reis destacou que o município de Mafra tem potencial e que a empresa pretende ajudar a desenvolver a cidade através da geração de emprego e renda. “Queremos ver crescer a empresa e a cidade de Mafra”, declarou. Anunciou o início das atividades para o mês de janeiro do próximo ano, embora já estejam trabalhando em parceria com o SENAC e SENAI, na capacitação dos professores que depois vão treinar os funcionários ainda este ano.

Confira as vagas disponíveis atualmente para a cidade de Mafra: