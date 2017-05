Empresas multinacionais manifestam interesse na construção do Espaço Cultural do Contestado em Mafra

O projeto, já aprovado via lei Rouanet, prevê um aporte de R$ 7 milhões, que seria investido em um complexo anexo à Universidade do Contestado, em Mafra

A Guerra do Contestado, cujo fim completou 100 anos, tem tudo para ganhar um memorial em Mafra, no Planalto Norte. No último dia 2, em Brasília, representantes de multinacionais como a Vale do Rio Doce, Souza Cruz e Arteris manifestaram interesse em apoiar a construção do Espaço Cultural do Contestado – campus Mafra. Agora as empresas se comprometeram em fazer um estudo e dar uma resposta. A Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, foi a empresa que demonstrou maior interesse.

O projeto, já aprovado via lei Rouanet, prevê um aporte de R$ 7 milhões, que seria investido em um complexo anexo à Universidade do Contestado (Mafra), com o Museu da Terra e da Vida, Centro de Paleontologia, além de auditório para eventos, cinema e teatro, com área total de 3.108,32 metros quadrados. A comitiva saiu entusiasmada e muito confiante das reuniões. Representa uma grande conquista para a região e o estado, que precisa e deve preservar sua memória, bem como compartilhar sua história com a população, destacara os membros da comitiva.

O prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, também está otimista. “As empresas foram bem receptivas. A expectativa é que o projeto saia realmente do papel”, comemorou ele, que também participou das reuniões, assim como o professor Luis Carlos Weinschültz, coordenador do Centro de Paleontologia. “As empresas gostaram muito do projeto e as perspectivas são ótimas. Também é uma forma delas darem um retorno para a sociedade”, disse o professor.