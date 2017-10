Encceja 2017: saiba onde será realizada a prova em Mafra

Jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos em idade apropriada têm uma nova chance com o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja).

Este ano, o Encceja será aplicado no dia 22 de outubro, período em que o Horário de Verão estará vigente em vários estados do país. Na região Norte, há casos de cidades com três horas de diferença em relação ao Horário de Brasília, como os municípios do Acre.

Os participantes do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) farão a prova em novo horário, uma hora mais tarde do que divulgado no edital. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) adiou a abertura dos portões para 8h (Horário Oficial de Brasília). Consequentemente, os portões também serão fechados mais tarde, às 8h45. A aplicação das provas passará para as 9h. Os horários do turno vespertino também foram atrasados em uma hora (Veja programação completa abaixo).

A retificação no edital, publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (13), visa garantir que todos os candidatos possam acessar os locais de prova com mais comodidade e segurança.

Clique aqui e veja o local da prova. É preciso inserir o seu CPF e senha cadastrada para consultar.

O Encceja Nacional 2017 será aplicado para 1.573.862 pessoas. Dessas, 301.583 farão provas para o Ensino Fundamental e 1.272.279, para o Ensino Médio. O exame será aplicado em 564 municípios distribuídos em todas as Unidades da Federação.

Horários do Encceja Nacional 2017 – Ensino Fundamental e Ensino Médio