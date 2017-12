Encerrada formação continuada de gestores, coordenadores e orientadores escolares de Mafra

A formação continuada entre gestores teve seu encerramento no último dia 2, no Parque Aquático Águas Douradas

No início do mês aconteceram os encerramentos dos cursos de formação continuada para gestores, coordenadores e orientadores escolares, realizados pela Secretaria Municipal de Educação durante o ano de 2017 de forma separada. A formação continuada entre gestores teve seu encerramento no último sábado, dia 2, no Parque Aquático Águas Douradas. Lá o setor de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Mafra fez uma retrospectiva dos temas trabalhados durante o ano, demonstrando na prática, na forma de gincana, os conceitos repassados. Participaram da capacitação durante todo o ano de 2017, cerca de 30 gestores de unidades escolares da rede municipal de ensino. Reuniam-se mensalmente com a finalidade compartilhar saberes sobre gestão escolar e possibilitar o crescimento enquanto equipe, entre outros objetivos.

Já o encerramento da formação continuada para os coordenadores e orientadores educacionais aconteceu na última terça-feira, dia 5, com palestra proferida pelo psicanalista clínico Davison Rocha, que abordou temas que foram trabalhados durante o curso. A capacitação aconteceu em encontros quinzenais para estudos, troca de ideias, discussões, confronto de realidade e reflexões sobre o papel do coordenador pedagógico.

SUPORTE PARA FUNÇÕES INTEGRADAS

As duas capacitações aconteceram por iniciativa da Secretária Estela Maris Bergamini Machado, que percebeu a necessidade de proporcionar um suporte às profissionais tanto de direção, como de orientação e coordenação. “O trabalho visou dar suporte para essas funções que devem atuar de forma integradas, para viabilizarem melhores resultados no processo ensino aprendizagem. “A função da coordenação e orientação é uma assessoria que dá suporte ao trabalho dos professores, oferecendo subsídios para o fortalecimento do trabalho que é desenvolvido nas escolas, em consonância ao trabalho do gestor”, explicou.

Segundo a secretária, a escola tem um papel primordial na construção de uma sociedade melhor, por isso a função do corpo de gestão deve proporcionar resultados positivos à escola. “O trabalho em sintonia entre gestores, coordenadores e orientadores é de extrema importância para se alcançar esses resultados”. Ela adiantou que com a avaliação positiva das capacitações, para o próximo ano já está se pensando em realizá-los de forma conjunta.