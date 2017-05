Entidades de inspeção sanitária da região discutem SUASA

No dia 4 ocorreu na sede da Epagri, em Canoinhas, uma reunião com a Cidasc, técnicos da Epagri, veterinários e representante do MAPA na região, todos profissionais envolvidos com fiscalização de produtos de origem vegetal e animal para a comercialização de alimentos.

A reunião foi marcada para esclarecer às entidades sobre o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) e se o mesmo cabe à região.

O SUASA foi criado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa para que União, estados e municípios adotem medidas necessárias para garantir que inspeções e fiscalizações dos produtos de origem animal e vegetal e dos insumos, de maneira uniforme, harmônica e equivalente.

Após bastante discussão acerca do tema ficou claro aos participantes que o primeiro passo para que um dia o sistema funcione é a implantação ou regularização dos Serviços de Inspeção Municipais e, a partir daí, partir para o Serviço de Inspeção Estadual e quiçá o federal, quando os produtos poderiam ser vendidos em todo o Brasil.

No mês de junho será realizada uma reunião com os Secretários de Agricultura municipais para falar sobre o tema, com a participação do grupo desta primeira reunião e a formação de um colegiado de veterinários, para que estes possam levar adiante os serviços de inspeção e trazer cada vez mais qualidade aos produtos da região do planalto norte catarinense.