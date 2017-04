Epagri dá sequência ao trabalho com jovens do meio rural

A Epagri – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, com apoio financeiro do Programa SC Rural, vem desenvolvendo desde 2012 um novo processo de formação de jovens nos seus Centros de Treinamento.

Trata-se do Curso de Formação em Liderança, Empreendedorismo e Gestão Ambiental para Jovens Rurais. Esse curso tem como objetivo contribuir com o processo de formação de jovens rurais como protagonistas do desenvolvimento sustentável com cidadania no campo, promovendo liderança, empreendedorismo, espírito solidário e iniciativas inovadoras que, numa perspectiva ecocultural, agregam valores a produtos, serviços e espaços.

A metodologia utilizada é a da alternância. Durante uma semana por mês, de segunda a quinta feira, os jovens permanecem no Centro de Treinamento e nos demais dias do mês seguem a vida normal na propriedade da família, onde podem aplicar os conhecimentos adquiridos e recebem acompanhamento dos extensionistas da Epagri de seus municípios e da coordenação do curso. Ao final do curso, como um dos requisitos para receber o certificado de participação, cada jovem apresenta o seu “projeto de vida”.

Nas quatro edições do curso já finalizadas no Centro de Treinamento da Epagri de Canoinhas (CETRECAN), foram beneficiados jovens dos treze municípios que compõem o Planalto Norte e são atendidos pelas Gerências Regionais da Epagri de Mafra e de Canoinhas.

E a quinta edição do curso em nossa região já teve início. No período de 03 a 06 de abril aconteceu a primeira alternância dessa nova edição, com a participação de 29 jovens, oriundos dos municípios de Campo Alegre, Rio Negrinho, Itaiópolis, Monte Castelo, Canoinhas, Irineópolis, Bela Vista do Toldo, Três Barras e Major Vieira.

Esses jovens conviverão no CETRECAN, totalizando ao final do processo dez etapas de aprendizado teórico e prático nas áreas de pecuária, olericultura, administração rural, gestão de negócios, uso e manejo de solo, apicultura, fruticultura, turismo rural, piscicultura, entre outros assuntos.

Na avaliação dos coordenadores do curso, Ana Paula K. Machado e Adolar E. Voight, essa é uma excelente oportunidade para os jovens se especializarem e continuarem trabalhando em suas propriedades com maior conhecimento e qualidade de vida.

Ainda segundo os coordenadores, os alunos aproveitaram muito bem a primeira semana de estudos, que teve como foco o empreendedorismo e a bovinocultura de leite, e seguiram para suas casas ansiosos pela próxima etapa de aprendizagem e convivência.