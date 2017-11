Epagri de Mafra participou do IV Dia de Campo da Escola Agrícola de Mafra

No último dia 31 o escritório municipal da Epagri participou do IV Dia de Campo da Escola Agrícola de Mafra.

Durante o evento os engenheiros agrônomos da Epagri, realizaram atividades com o público, as quais abordaram a valorização do agricultor e do profissional agropecuário, demonstrando as tendências e perspectivas para esses profissionais no futuro, como o uso de novas tecnologias e a necessidade, frente o aumento da população e consciência alimentar, de aumentar a produção de alimentos, produzir alimentos mais saudáveis, utilizar energias renováveis, preservar o meio ambiente e respeitar o bem-estar animal.

A Epagri agradece o convite da escola e considera que o futuro da agricultura depende de ações como essa que sensibilizam a comunidade e valorizam o trabalho com jovens.