Epagri é homenageada na Câmara de Mafra

A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) recebeu uma moção de aplausos da Câmara de Vereadores de Mafra. Durante a sessão ordinária da última segunda-feira (12), os vereadores concederam a homenagem pelos trabalhos prestados em prol dos agricultores e comunidade mafrense.

Os vereadores Adilson Sabatke (PP) e Eder Gielgen (PMDB) foram os autores da homenagem com apoio dos demais vereadores da 18ª Legislatura. Segundo os vereadores, a Epagri é essencial para o desenvolvimento da agricultora, principalmente a familiar. Além disso, a Epagri leva o suporte técnico aos agricultores que são a principal fonte de renda da economia do município.

No ano do centenário de Mafra, a Epagri junto ao Sindicato Rural de Mafra, Associação Regional de Ovinocultores e a Secretaria Municipal de Agricultura realizaram a Expomafra do Centeário do dia 14 a 17 de setembro com apoio da Secretaria do Estado da Agriculta, Agência de Desenvolvimento Regional (ADR – Mafra), Cidasc e outras empresas. O foco do evento foi as cadeias produtivas da ovinocultura, pecuária de corte e de leite. Durante os três dias de evento, os participantes tiveram acesso a palestras de alto nível.

A gerente regional da Epagri, Bernadete Grein, destacou que a empresa tem o compromisso com todo o município e, principalmente, com os agricultores. E frisou o orgulho de trabalhar com pessoas e para pessoas, as quais têm todo o respeito dos funcionários da Epagri.

Aproveitando a homenagem, o extensionista rural do escritório de Mafra, Alessandro Huben Ferreira, apresentou um breve relado sobre as atividades da Epagri em 2017. O escritório mafrense atuou nas áreas de olericultura e fruticultura; piscicultura e apicultura; gestão de negócios e mercado; políticas públicas; tecnologias ambientais; e pecuária. Para os vereadores, a explicação ressaltou a importância da Epagri para o desenvolvimento de Mafra.