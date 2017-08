Epagri faz estudo para implantação de agroindústria de laticínio no planalto norte

A região do planalto norte vem se destacando na produção de leite, principalmente após a implantação, em 2012, do Programa Planorte Leite

Um estudo feito para implantação de uma agroindústria de laticínios no Planalto Norte foi concluído agora no dia 30 de julho. O estudo foi feito por duas empresas, uma catarinense e outra paulista, contratas pela Epagri através do programa Planorte Leite com recursos do Programa SC Rural/Banco Mundial.

A região do planalto norte vem se destacando na produção de leite, principalmente após a implantação, em 2012, do Programa Planorte Leite, o que motivou a empresa de pesquisa agropecuária catarinense encomendar a pesquisa.

Segundo a empresa o estudo demonstrou que 84,4 milhões de litros de leite cru são produzidos anualmente no planalto norte e, em média 20 milhões de litros são destinados ao consumo na forma UHT ou pasteurizado e aproximadamente 7,3 milhões de quilos são consumidos na forma de derivados lácteos, como iogurtes, manteigas, queijos, bebidas lácteas, creme de leite, nata, que necessitam em média de 5 a 10 litros de leite para produzir um quilo de produto.

Para a Epagri uma agroindústria de laticínios na região agregaria valor ao leite produzido no planalto norte. Agora a meta é apresentar o projeto para as Prefeituras, empresários, produtores, cooperativas e associações.

No primeiro momento, não foi especulado qual a cidade da região que a mesma poderia ser instalada, porém o vizinho município de Canoinhas já largou na frente, se mobilizando e fazendo um trabalho forte nos bastidores, onde a Epagri de Canoinhas está à frente dos estudos para implantação desta agroindústria. Porém vários municípios da região deverão entrar na briga, inclusive Mafra por ser geograficamente mais apropriada.