Epagri intensifica trabalho com produtores de leite em Mafra

O município de Mafra possui um grande potencial para aumentar a produtividade de leite e reduzir os custos, inclusive com o aumento de renda por meio da adoção de sistemas de produção a base de pasto. Divulgar estas perspectivas é a principal meta do trabalho realizado pelo Escritório Municipal da Epagri de Mafra junto aos produtores de leite do município.

O sistema a base de pasto é a alternativa que melhor se encaixa no perfil do produtor familiar e pode elevar a produtividade de leite no município, gerando maior lucratividade, principalmente por proporcionar maior competitividade e flexibilidade para o produtor. Desta forma, ele pode controlar seu custo de produção e reduzi-lo de acordo com o preço do leite e dos insumos, permitindo ainda redução na mão-de-obra pós-instalação. Este sistema, preconizado pela Epagri, é um dos responsáveis pela transformação que ocorreu, nos últimos anos, na pecuária leiteria em todo o Estado de Santa Catarina – hoje o quarto maior produtor de leite do país.

Seguindo este modelo de produção é possível manter os produtores familiares (mais de 75% das propriedades catarinenses) na atividade leiteira. E com a possibilidade de alcançar alta rentabilidade por hectare e, desta forma, melhorar a qualidade de vida e a sustentabilidade ambiental.

A equipe do Escritório Municipal da Epagri de Mafra vem trabalhando neste sentido, empenhada na formação de grupos em comunidades próximas, atendendo assim o maior número possível de produtores. Nos meses de abril e maio já foram realizadas seis reuniões, com a presença de mais de 70 produtores. Essa primeira rodada passou a motivar e conscientizar o público para as vantagens da adoção do sistema proposto. As próximas reuniões já estão marcadas e vão tratar do princípio-chave para a adoção do sistema – escolha, implantação e utilização intensiva de pastagens.

Todos os produtores de leite de Mafra, e também os interessados em conhecer o sistema de produção de leite a base de pasto, estão convidados a participar das próximas reuniões, conhecendo assim com maior profundidade o sistema que vem trazendo garantia de renda e sustentabilidade para os produtores.

Confira abaixo a lista de locais e datas das próximas reuniões: