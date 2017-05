Epagri promove reunião técnica sobre a produção de leite a base de pasto

O escritório municipal da Epagri de Itaiópolis realizou no último dia 11 de maio uma reunião técnica no salão da capela do Rio do Tigre. Compareceram produtores de leite das comunidades de Rio do Tigre, Contagem Schadeck, Casa de Pedra, Contagem Rank e alguns produtores do município Mafra.

O objetivo do encontro com os produtores foi fortalecer a proposta da Epagri a respeito da produção de leite a base de pasto. Para isso a reunião foi dividida em duas etapas: a primeira com conteúdo teórico com o médico Veterinário Uruguaio Dr. Mário Alvarez, doutor em medicina tecnologia e produção veterinária, que proferiu uma palestra sobre características genéticas desejadas para uma boa produção de leite, elencando os diferentes biotipos de rebanho leiteiro, assim como suas características; a segunda etapa foi exclusivamente prática, onde todos dirigiram-se a propriedade do Sr. Vanderlei Bering para uma avaliação do rebanho e do sistema de produção de leite.

Segundo o extensionista da Epagri Luiz Eduardo Hirth o evento superou as expectativas, pois os agricultores além de adquirirem o conhecimento in loco sobre à produção de leite a pasto, ainda tiveram suas dúvidas sobre o sistema sanadas, possibilitando uma avaliação positiva do encontro.