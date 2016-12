Equipe da Epagri em Mafra apresenta resultados de seu trabalho

A equipe do escritório da Epagri de Mafra apresentou no dia 8 de dezembro, para as principais lideranças do município e membros do CMDR, o relatório de ações desenvolvidas em 2016.

Tendo como local o auditório da Cidasc, os extensionistas Sonia Regina Ribas Pereira, Rodrigo Mira Otto, Ana Paula K. Machado e Vitor Mendes Lehmkuhl mostraram, através de números e imagens, uma síntese das diversas atividades técnicas, sociais e educacionais  realizadas pela equipe do Escritório Municipal.

Durante o ano foram atendidas setecentas e quarenta e oito famílias em mais de mil e quatrocentos e noventa e oito atendimentos. Entre os métodos utilizados estão o atendimento no escritório, visitas às propriedades, reuniões, cursos, oficinas, excursões e treinamentos.

Presente à reunião, o Secretário de Agricultura e Interior do Município, Jonas Heide, parabenizou o trabalho desenvolvido pela Epagri local.

De acordo com o planejamento para 2017, as prioridades de ações da Epagri no município serão na área de bovinocultura leiteira, olericultura e piscicultura.

Para mais informações entre em contato: (047) 3647 0360 /  emmafra@epagri.sc.gov.br