Escola Agrícola de Mafra realizará o IV Dia do Campo

A Escola Agrícola Municipal “Prefeito José Schultz Filho” realizará no dia 31 de outubro, das 9 às 16h, o seu tradicional “Dia de Campo”. Em sua 4ª edição, o evento tem por finalidade mostrar à comunidade os projetos desenvolvidos pela escola durante o ano letivo, além dos projetos que a própria escola utiliza no processo pedagógico, como bovinocultura de leite, suinocultura, cunicultura, ovinocultura, trilha ecológica, compostagem, horticultura, olericultura, fruticultura, jardinagem e mecanização.

Nesse dia é esperada a presença das escolas municipais, estaduais, particulares e toda comunidade escolar para observação dos trabalhos. O diretor da unidade, Jefferson José Bauer convidou a todos para participar. “O evento é aberto a comunidade riomafrense e serão todos muito bem vindos para conhecer a escola, pois nosso objetivo maior é disponibilizar nosso ambiente escolar para que sirvam de ambientes de estudos onde poderão explorar toda diversidade que uma escola do campo disponibiliza”.

A Escola Agrícola Municipal Prefeito José Schultz Filho foi inaugurada no dia 03 de março de 1997, está localizada na Fazenda do Potreiro e atende alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, com pré-qualificação agrícola e agropecuária. Atualmente tem aproximadamente 150 alunos. Além das disciplinas da base curricular, desenvolve quatro disciplinas na área técnica como: Práticas Agrícolas, Práticas Industriais, Práticas Gerenciais e Zootecnia.