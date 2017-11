Escola Agrícola de Mafra realizou o IV Dia de Campo

Alunos curiosos, encantados com as informações que recebiam e com os animais que encontravam nas “trilhas do conhecimento” preparadas para receber pais, amigos e demais estudantes de escolas das redes municipal, estadual e privada. Era o que se via durante o IV Dia de Campo realizado pela Escola Agrícola Municipal “prefeito José Schultz Filho”, na última terça-feira, dia 31.

Nesse dia os professores, de todas as disciplinas, e os alunos se dividiram em grupos dispostos por toda a escola e receberam os visitantes para explicar os projetos que são desenvolvidos durante o ano. Além dos projetos da base curricular foram apresentados outros que utilizam no processo pedagógico, como bovinocultura de leite, suinocultura, cunicultura, ovinocultura, trilha ecológica, compostagem, horticultura, olericultura, fruticultura, jardinagem e mecanização.

O diretor da unidade, Jefferson José Bauer explicou que o objetivo do Dia de Campo é mostrar as possibilidades e potencialidades da Escola Agrícola para que possa servir de ambientes de estudos para outras unidades, onde poderão explorar toda diversidade que uma escola do campo disponibiliza.

CONHECIMENTOS SENDO APLICADOS NA PROPRIEDADE DA FAMÍLIA

O casal José e Cleide Müller, pais da aluna Elaine Priscila, do 9º ano, sempre participam das atividades da escola. Acompanharam as apresentações junto com o filho Guilherme, que está na 3ª série, na escola EMEB Avencal São Sebastião, mas que já definiu que também quer estudar na escola Agrícola. Os pais de Elaine disseram que gostam muito da educação que a filha está recebendo, pois algumas mudanças já estão sendo aplicadas na própria propriedade, por orientação da filha. “Já estamos vendo mudanças pra melhor, tanto na parte dos animais quando na alimentação da família”, afirmaram explicando que ela aprendeu a comer alimentos diferentes e ensinou toda a família.

A professora de alfabetização da EMEB Augusta Vitória, Juliana Skonieski, estava acompanhando as crianças do 5º ano enquanto conheciam os projetos. Elas ficaram muito interessadas na parte da suinocultura. Segunda a professora todos estavam muito ansiosos para a visita, pois eles também são de uma escola do interior e alguns já mostram interesse em dar continuidade aos seus estudos na Escola Agrícola de Mafra. Eles acompanharam também os projetos de compostagem e da horta mandala.