Escola Amola Flecha visita exposição alusiva ao Dia do Índio

Na tarde do último dia 19, os alunos do 1º ao 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Amola Flecha visitaram a exposição alusiva ao Dia do Índio no Museu Histórico Professora Maria José França Foohs, situado em anexo a prefeitura de Rio Negro.

Os alunos puderam observar peças, artefatos indígenas e fotografias que remontam a história dos primeiros habitantes do município: os índios Xokleng.

A escola – que é localizada no bairro Vila Ivete – oportunizou este passeio cultural devido ao trabalho de resgate histórico que já vem desenvolvendo na instituição sobre a comunidade Amola Flecha, que dá origem ao nome da escola.