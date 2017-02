Escola Mário de Oliveira Goeldner é oficialmente municipalizada

Escola estadual com 175 alunos agora passa a ser municipal com turmas do 1º ao 9º no período matutino e vespertino somando um total de 620 alunos, devido os alunos do 1º ao 9º ano da EMB Anjo da Guarda foram remanejados para o Mário Goeldner

A partir deste ano a administração da Escola prof. Mário de Oliveira Goeldner passa a ser do município de Mafra e não mais do estado. A discussão da municipalização da escola já vinha sendo discutida entre as secretárias Municipal e Estadual da Educação, conforme várias reportagens feitas pela Gazeta.

Foi o estado quem procurou o município para realizar a municipalização após esgotar todas as medidas para manter a unidade escolar aberta que estava funcionando apenas com 4 funcionários efetivos e com cerca de 175 alunos. Outros funcionários tinham contrato temporário. Os funcionários efetivos foram remanejados para outras unidades escolares do estado.

Com a possibilidade de a escola fechar em um futuro próximo e após uma ampla discussão interna, com o estado e também após uma discussão com o Ministério Público Estadual o município optou pela municipalização que é prevista na Lei de Diretrizes de Base da Educação (LDB).

Além disto, a escola que é de ensino fundamental com turmas do 1º ano ao 9º ano não comportava mais manter duas turmas em dois turnos, ou seja, ter um 1º ano na parte da manhã e um 1º ano na parte da tarde o que futuramente sem a municipalização acarretaria no fechamento da unidade.

Com a municipalização os alunos do 1º ao 9º ano da EMB Anjo da Guarda foram remanejados para o Mário Goeldner que passa a contar com cerca de 620 alunos, que podem optar por estudar no período matutino ou vespertino. Os alunos remanescentes do Mário Goeldner continuam matriculados normalmente. A escola também passa a contar com um corpo de funcionários municipais, cerca de 60, entre docentes e outros profissionais da educação.

Para a Secretaria Municipal de Educação, o município só tem a ganhar com essa municipalização devido a localização e a estrutura do colégio que conta com uma quadra coberta, duas quadras abertas que estão sendo revitalizadas, 18 salas de aula, uma sala para atendimento especializado, uma sala de projetos de educação física, duas bibliotecas – uma do 1º ao 5º ano e outra do 6º ao 9º ano -, uma sala de informática e amplo espaço para questões administrativas como sala de reuniões, sala dos professores, sala para orientação e coordenação pedagógica e secretaria. A cozinha esta sendo revitalizada com equipamentos e utensílios novos, já que o estado terceiriza a merenda escolar. Outro espaço que será revitalizado é o salão nobre da escola.

Segundo a Secretaria Municipal, a municipalização também trará ganhos para os moradores próximos ao Mário Goeldner, onde poderão contar com uma escola voltada para a comunidade, com a potencialização do conselho escolar, da APP e do clube de mães, além da utilização do ginásio como já acontecia anteriormente. Outros pontos positivos que a comunidade poderá sentir é as melhorias que serão feitas no passeio e na sinalização próxima a unidade escolar.

A Secretaria também esclareceu uma grande dúvida dos pais quanto ao uniforme escolar, que neste ano os alunos poderão usar tanto o uniforme do Mário Goeldner quanto o do Anjo da Guarda, deixando que a comunidade escolar decida uma nova identidade e um novo modelo de uniforme durante o ano. Também assegurou que o nome da escola será mantido, mudando apenas a dependência administrativa, passado de EEB para EMB prof. Mário de Oliveira Goeldner.