Escola Mario Goeldner recebe neste sábado projeto “Cidadão do Bem

A EMEF Mário de Oliveira Goeldner recebe neste sábado, 18 de novembro, o projeto do SESC “Cidadão do Bem”. Pelo projeto serão oferecidos gratuitamente à população, serviços básicos e essenciais, entre eles oficinas recreativas, orientação judiciária, oficinas profissionalizantes, recreação, avaliações de saúde, massoterapia, entre outros.

O “Cidadão do bem” inicia na escola Mário Goeldner às 8h30min. A participação é livre. O evento acontece simultaneamente em onze cidades do Estado, com a participação de diversos parceiros locais e voluntários.

SESC PELA INCLUSÃO SOCIAL

O objetivo do Sesc é proporcionar a inclusão social e o fortalecimento da cidadania, formando parcerias com entidades públicas, privadas e comunidade, visando um programa de responsabilidade social integrado.