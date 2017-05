Escolas estaduais de Mafra são vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros

Ministério Público Estadual (MPE) interditou sete escolas no sul do estado, nas cidades de Sombrio – cinco – e em Balneário Gaivota – duas – por falta de segurança para alunos, servidores e professores. A ação do MP levou o Corpo de Bombeiros a iniciar uma fiscalização nas unidades escolares no restante do estado. São vistoriados, além do sistema de segurança, extintores vencidos, goteiras, caixas d’água sujas, esgoto a céu aberto, telhados, ausência de saída de emergência, alimentação inadequada, entre outros riscos aos quais estudantes e corpo docente possam ser expostos.

Em Mafra durante a fiscalização os Bombeiros encontraram caixas d’água sujas, escolas sem saída de emergência, e alguns telhados precários, onde solicitaram que medidas para solucionar os problemas fossem tomadas. Nenhuma escola foi interditada.

A Agência de Desenvolvimento Regional (ADR), responsável pelas unidades escolares em Mafra, relata que as vistorias nas escolas são válidas e que todas as supostas irregularidades serão sanadas e que não há riscos de interdição, tranquilizando a comunidade escolar.