Escolas Estaduais mudam horário de início das aulas no período noturno

Desde o último dia 17, os alunos do período noturno das escolas da rede pública estadual estão com novo horário para o início das aulas, às 18h30. A medida foi determinada pela Secretaria Estadual de Educação. Com as aulas começando mais cedo e terminando às 22h o estado não precisa pagar o adicional noturno aos professores.

O Sindicato dos Trabalhadores em Educação na Rede Pública de Ensino do Estado de SC (SINTE) diz que o estado de Santa Catarina é o único da região sul que não possuí legislação sobre o caso.

Alunos da rede estadual que estudam a noite não estão muito contentes com a mudança, muitos optam pelo período por trabalharem durante o dia. Segundo uma estudante, com o antigo horário já era corrido em sair do trabalho, fazer um lanche e ir para a aula, agora ficou ainda mais puxado. Ela já escutou amigos dizendo que irão ter que escolher em trabalhar ou estudar.