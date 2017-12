Escolas Evaldo Steidel e Mário Goeldner são homenageadas em Mafra

As Escolas Municipais de Ensino Fundamental Professor Mário de Oliveira Goeldner e Evaldo Steidel foram homenageadas na última terça-feira (05), pela Câmara de Vereadores de Mafra. Durante a sessão ordinária, os vereadores concederam moção de aplausos para as escolas por terem conquistado a classificação final da 7ª Mostra Científica da Região do Contestado de Santa Catarina (Mosisc).

A vereadora Marise Valério (PMDB) foi a autora do pedido com o apoio dos demais vereadores. Segundo os vereadores, é fundamental enaltecer as escolas que se destacam por seus trabalhos desenvolvidos, tendo em vista os desafios da educação nos dias atuais.

A Escola Municipal de Educação Básica Evaldo Steidel desenvolveu o projeto “Minhocário” com os alunos da educação infantil – jardim I e II – com o intuito de trabalhar a preservação do meio ambiente por meio da produção de húmus. O produto é o resultado da matéria orgânica decomposta a partir do processo digestório das minhocas, a qual foi usada na arborização do parque, no jardim e na horta escolar. Os alunos Kauany Santos Silva e Enzo Gabriel Stachuk apresentaram o projeto na mostra com a orientação da professora Ivanir de Fátima Peters Krajewsky.

Segundo a diretora da escola Evaldo Steidel, Luciana Steffens, a homenagem é muito importante para a instituição de ensino, pois é a valorização de dias e dias de trabalho em prol dos alunos mafrenses.

Outro grupo finalista da Mosisc foi da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Mário de Oliveira Goeldner com o projeto “Aproveitamento dos resíduos orgânicos para tomar nossa escola sustentável”. As alunas Juliana Soares dos Santos e Thainá Cristine Zellner foram responsáveis pelo projeto com a orientação da professora Nilce Marinho Kaplum. O trabalho teve como objetivo a elaboração da compostagem na escola, visando à conscientização da comunidade escolar sobre a importância da redução e do tratamento dos resíduos domésticos. Os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental iniciaram as pesquisas sobre compostagem e reciclagem. Depois, a composteira foi instalada com a orientação da Epagri. O resultado do composto foi aplicado na horta da unidade de ensino.

O diretor Ricardo Bergamini usou a tribuna para agradecer a homenagem e destacou o orgulho de representar o município em outros locais do Estado. Segundo o professor, a escola luta pelos direitos dos alunos que são o futuro do país.