Escolas Faxinal e Anjo da Guarda participam da 2ª edição do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar

O Município de Mafra está novamente participando do concurso “Melhores Receitas da Alimentação Escolar”, agora na sua segunda edição. Neste ano duas escolas da rede Municipal de Ensino estão na fase estadual do concurso. São Elas CEIM Faxinal, com a receita de “Arroz Integral Nutritivo”, na ação “Um pilar para a saúde da criança”, preparada pela merendeira Marileia Ribeiro Taborda e a CEM Anjo da Guarda, com a receita “Sopa de Feijão Nutritiva”, na ação “Plantando a sua Saúde”, preparada pela merendeira Isolete Ubrich Farias. O resultado dessa fase estadual deverá ser divulgado após o dia 15 de agosto.

Esse é mais um concurso que a educação de Mafra está participando dentre os lançados neste ano pelo FNDE- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, destinados ao incentivo à alimentação escolar de qualidade.

VALORIZAÇÃO

A 2ª edição do concurso “Melhores Receitas da Alimentação Escolar” tem por objetivo valorizar o papel das merendeiras e merendeiros e promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. A realização é do MEC e do Fundo Nacional de Desenvolvimento. Foram selecionadas as receitas mais caprichadas de cada região, disseminando preparações saudáveis e saborosas em todo o país.

NHOQUE DE ABÓBORA

Na primeira edição do concurso as 3 receitas inscritas de Mafra concorreram com 2.433 outras receitas de todo o país, sendo que a de nhoque de abóbora, da merendeira Jucélia Alves Boneta, do CEIM Restinga foi a única representante de Santa Catarina a chegar na final nacional, junto com outras 14 receitas dos Estados da Bahia, Espírito Santo, Pará, Mato Grosso, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. Ficou entre as 3 melhores receitas da região Sul.