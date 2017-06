Escritora pede apoio para publicação de livro do centenário de Mafra

Durante o uso da tribuna, a família Medeiros apresentou também o Hino do Centenário de Mafra de autoria de Marina Medeiros

Em 2007, Mafra completava 90 anos e a escritora Marina Medeiros encerrava o trabalho e publicava o livro que conta a história do município. De lá para cá com o apoio do filho Onírio Jorge de Medeiros Filho, Marina trabalhou durante dez anos para fazer um novo livro sobre o centenário mafrense. Na sessão ordinária de segunda-feira, 05, a escritora apresentou a proposta e pediu apoio dos vereadores para a publicação da obra sobre o centenário de Mafra na Câmara de Vereadores de Mafra.

Segundo Junior, o livro se diferencia da outra obra em homenagem aos 90 anos de Mafra por trazer a história oficial, mas, principalmente, por trazer a história contada por pessoas que viveram naquela época.

Durante o uso da tribuna, a família Medeiros apresentou também o Hino do Centenário de Mafra de autoria de Marina Medeiros. Os vereadores se comprometeram em apoiar os dois trabalhos culturais e também ajudar na divulgação dessas obras. Além disto, os vereadores marcarão uma reunião entre os escritores e o prefeito Wellington Bielecki.