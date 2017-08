ESF da Vila Nova promoveu dia de prevenção e cuidados com a saúde

Compartilhar no Facebook

No último sábado (29), a ESF Ricardo Gregório da Vila Nova realizou o dia de prevenção e cuidados com a saúde, das 7 às 16 horas. Na ocasião foram realizados exames preventivos de colo de útero e teste rápidos para identificação de hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis. Ao todo foram realizados 24 exames.

O ESF vai repetir a ação no dia 26 de agosto, realizando mais uma vez trabalhos que visam os cuidados com a saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Vale lembrar que é necessário agendar horário.

Serviço:

Evento: Prevenção e cuidados com a saúde – gratuito

Data: 26 de agosto – sábado

Horário: das 7 às 16 horas

Endereço: Rua Carlos Urbanite, s/n.

Telefone: 47 3642-7124.