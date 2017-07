ESF Ricardo Gregório da Vila Nova realiza confraternização para os pacientes do hiperdia

O evento aconteceu na tarde do dia 03, nas dependências do Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis

No início de julho, a equipe do ESF Ricardo Gregório que fica na Vila Nova realizou uma confraternização para os 55 pacientes do hiperdia. O evento aconteceu na tarde do dia 03, nas dependências do Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis, onde foram realizadas danças, brincadeiras, entrega de brindes, verificação da pressão arterial, hemoglucotestes e dispensação de insumos.

No cardápio, comidas sem açúcar e sal – bolo, chá, biscoito, pipoca, frutas e pão com molho saudável, tudo preparado pela equipe e pelos pacientes que colaboraram com alguns pratos como bolos e biscoitos. A equipe agradece a presença e disponibilidade dos pacientes que estiveram presentes na confraternização.