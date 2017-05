ESF Ricardo Gregório realiza atividades periódicas de educação em saúde com a comunidade

Escovação dentária e alimentação saudável são os temas abordados pela equipe do ESF nas escolas da região abrangidas pelo ESF

A equipe de saúde do ESF Ricardo Gregório da Vila Nova trabalha periodicamente com atividades para crianças. A cada mês, o dentista e a técnica em higiene dental levam a escovação dental às escolas CEIM Vila Nova e CEIM Güinter Werner.

Os profissionais orientam os professores e os alunos e estes participam da escovação dental supervisionada. Ao todo 118 crianças realizaram a atividade e desde que existe o programa (abril 2015), o ESF relata que houve redução de cáries e aumento na procura pelo serviço no ESF. Esta prática vem atingindo o objetivo de estimular o autocuidado e a supervisão das crianças por parte dos responsáveis no momento da escovação. Vale lembrar que as crianças recebem um kit de higiene bucal a cada seis meses composto por uma escova, um fio e um creme dental.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Além de cuidar da higiene dental, os pequenos, dos períodos matutino e vespertino, nos dias 24 e 25 de abril, receberam orientações sobre a importância da alimentação saudável, por meio da equipe composta por dois enfermeiros, um técnico de enfermagem, duas acadêmicas de enfermagem da UnC e três agentes comunitários da unidade. Cerca de 350 crianças, das duas escolas, entenderam a relevância de frutas, verduras e legumes nas refeições. Esta prática de educação em saúde também é periódica e acontece a cada dois meses nas escolas.