ESFs de Mafra atendem os trabalhadores em horários diferenciados

Coordenação da Atenção Básica lembra que todos os meses as ESFs tem atendimento diferenciado, visando a saúde do trabalhador

A Secretaria de Saúde de Mafra vem desenvolvendo ações periódicas para ofertar melhores atendimentos à população. Para tanto, divulga o calendário de atendimento diferenciado para a Saúde do Trabalhador nas ESFS – Estratégias de Saúde da Família (postos) para o mês de agosto. Essa medida visa possibilitar horários diferentes para que os trabalhadores que não podem se ausentar durante o expediente tenham oportunidade de buscar atendimento na rede municipal de saúde.

Lembrando que algumas ESFs (vide cronograma) atentem até às 20 ou 22 horas. Entre os serviços ofertados estão consultas de clínica médica, odontologia e enfermagem, vacinações, testes rápidos, etc. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, Mafra é o único município do planalto norte a fazer esta programação.

CONSULTAS NOS ESFS

Para ser atendido deve-se marcar consulta diretamente no ESF ou contar com a ajuda do agente comunitário de saúde. Também é possível dirigir-se à unidade de saúde do seu bairro, no dia de atenção à saúde do trabalhador ou em qualquer outro dia da semana para buscar orientações e atendimentos.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Saúde pelos telefones 3645-3931 e 3642-7468 na Coordenação da Atenção Básica ou nas próprias ESFs.Â

Confira os dias e horários de atendimento em AGOSTOÂ