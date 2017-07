Estação de tratamento de esgoto é implantada no CEMMA

Já existem em andamento, projetos para que esse sistema seja posteriormente implantado em outros centros de educação do Município de Mafra

Aconteceu na última segunda-feira, dia 3 a capacitação de profissionais para a operação da estação de tratamento de esgoto implantada na escola CEMMA. Na ocasião profissionais da ECTAS – Estações Compactas de Tratamento de Água e Saneamento explicaram todo o funcionamento do processo.

A existência desta ETE (Estação de tratamento de esgoto) se deu por uma ação entre a Prefeitura de Mafra, através da Secretaria Municipal de Educação e a escola contemplada.

Na ETE as águas com impurezas provenientes dos diversos usos da escola, após passar por tratamento serão despoluídas e devolvidas ao meio ambiente. O principal benefício desse sistema é o desenvolvimento da consciência ambiental da escola (alunos, professores, funcionários em geral), comunidade e todo o Município de Mafra, bem como a contribuição para a preservação do meio ambiente e garantia da qualidade de vida dessa e das futuras gerações.

Já existem em andamento, projetos para que esse sistema seja posteriormente implantado em outros centros de educação do Município de Mafra.