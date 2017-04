Estão abertas as inscrições para 46ª Corrida Rústica em Mafra

Estão abertas as inscrições para a 46ª Corrida Rústica Wilson Buch que acontece tradicionalmente no dia 1º de maio, alusivo ao Dia do Trabalhador. Até o dia 26 de abril os atletas podem se inscrever pela internet através do site www.chiprun.com.br onde consta ficha de inscrição, regulamento e lista de inscritos, a qual é atualizada diariamente. Na edição de 2015 cerca de 500 corredores participaram da prova que passou pelas ruas de Mafra.

Inovação

Este ano o atleta que disputar a categoria principal poderá optar pelo percurso de 5 ou 10km. Já o percurso infantil será de 2.700m. A largada e chegada acontecem na Praça Lauro Müller, no Alto de Mafra. A largada da categoria principal – masculino e feminino – 5 e 10km – será às 8h30. Já a criançada larga às 10 horas. O tempo máximo para concluir a prova de 10km será de 1h30.

Inscrição e chip

O valor da inscrição da Categoria Adulto (Principal) 5 e 10km é uma caixa de leite longa vida, que deve ser entregue no momento da retirada do kit do corredor, que será realizada no dia 30 de abril de 2016, das 14 às 19 horas ou no dia do evento (1º de maio) até às 8h15, na Praça Lauro Müller. De acordo com o regulamento, a retirada de kits deverá ser feita individualmente e o participante deverá ainda apresentar a carteira de identidade ou CPF originais. Para os inscritos da categoria Principiante não será necessária a doação de caixa de leite. Para esta edição são ofertadas 1000 vagas e caso este número seja atingido, a organização suspenderá as inscrições.

Premiação

Todos os atletas inscritos na prova que cruzarem a linha de chegada recebem uma medalha de participação. A classificação nas categorias será dada pelo ano de nascimento. Para a 46ª edição a Prefeitura de Mafra está ofertando aos vencedores, prêmios no valor de R$ 11 mil mais trófeu, a serem divididos entre as categorias adultas (acima de 16 anos) e percurso de 10km sendo para o 1º lugar R$ 500,00, 2º lugar R$ 300,00 e 3º lugar R$ 200,00. Para os percursos de 5km e 2,7km serão ofertados troféus do 1º ao 3º lugar de cada categoria. O campeão geral da prova de 10km receberá o prêmio maior, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mais troféu.

Organização

A realização é da Prefeitura de Mafra através da Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Turismo. Apoiam o evento as Secretarias Municipais de Mafra, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros (Mafra), Grupo Desbravadores, UnC-Mafra (Curso de Enfermagem, Fisioterapia e Educação Física), 5º RCC e Auto Pista Planalto Sul. O evento conta ainda com o patrocínio do Sesi SC e Caixa.

Informações

Mais informações podem ser obtidas no Departamento Municipal de Esportes pelo telefone (47) 3642-0488 ou pelo e-mail: esportes.mafra@hotmail.com

Serviço:

46ª Corrida Rústica em Mafra

Data: 1º de maio de 2016 – Domingo

Horário: 8h30 Categorias Principais e 10 horas Principiante

Local: largada e chegada na Praça Lauro Müller – Alto de Mafra

Inscrições: através do site www.chiprun.com.br

Antes de realizar a inscrição, consultar o Regulamento.