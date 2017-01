Estão abertas as inscrições para concurso público da Cidasc

Estão abertas as inscrições do concurso público para as funções de auxiliar operacional e médico veterinário da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola (Cidasc). O prazo para se inscrever termina no dia 13 de março, e a prova está marcada para 2 de abril de 2017.

No total, são 79 vagas, distribuídas por todo o território catarinense e que visam complementar o quadro de profissionais que atua pela defesa agropecuária do estado de Santa Catarina. O concurso será executado sob a responsabilidade da Fundação de Estudos e Pesquisa Socioeconômicos (Fepese).

O edital foi publicado em 30 de dezembro de 2016 e está disponível no endereço cidasc.fepese.org.br.

A Cidasc

A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina é uma empresa pública vinculada ao Governo do Estado de Santa Catarina e à Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. Foi fundada em 1979 para promover a Defesa Sanitária Agropecuária no estado, preservar a saúde pública e garantir a segurança dos alimentos, viabilizando a comercialização dos produtos catarinenses.

Com cerca de 1,1 mil funcionários, a companhia atua na fiscalização das normas sanitárias na agricultura e pecuária e na inspeção do transporte de cargas em estradas e rodovias por meio de barreiras sanitárias. Também busca desenvolver ações de educação sanitária e realizar o controle e combate às principais doenças animais e pragas agrícolas. Realizada por médicos veterinários e engenheiros agrônomos, a fiscalização abrange de estabelecimentos rurais e comerciais, grandes empreendimentos até agroindústrias familiares e pequenas propriedades rurais.