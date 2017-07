Estradas do interior de Mafra recebem patrolamento

As motoniveladoras recém-adquiridas pela Prefeitura de Mafra já estão em pleno funcionamento. Exemplo disso são os patrolamentos realizados pela equipe da Secretaria Municipal de Obras nesta semana no interior do município.

A estrada do Campo Novo sentido Barracas, a do Espigão do Bugre sentido Campina dos Ferreiras e também no sentido Vila Grein e a estrada de São Lourenço – rua Germano Neundorf – tiveram seus pontos críticos patrolados. Já a estrada de Vila Ruthes teve seus pontos críticos empedrados e patrolados.

PRÓXIMAS LOCALIDADES

De acordo com a Secretaria de Obras, as próximas comunidades a serem atendidas são as de Vila Grein, Avencal São Pedro e Avencal São Sebastião.