Estradas do Rio Branco II recebem patrolamento e empedramento paliativo

A Secretaria Municipal de Obras de Mafra realizou nos últimos dias trabalhos de recuperação da estrada geral da localidade de Rio Branco II, que liga a Vila Ruthes.

O Secretário Edolar S. Carlins explicou que o trabalho atendeu a determinação do Prefeito Wellington Bielecki, no que diz respeito a melhorar a qualidade das estradas do interior. A obra  em questão foi importante uma vez que a via apresentava pontos críticos em razão das constantes chuvas.

Ele explicou que a recuperação da via melhora as condições de tráfego para o transporte escolar, transporte de cargas, de atendimento às granjas e para os próprios moradores. Anunciou ainda que, dando continuidade ao cronograma de serviços, a partir da próxima semana serão iniciados os trabalhos de recuperação da estrada principal da comunidade da Vila Ruthes.