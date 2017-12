Estradas e bueiros no interior de Mafra são recuperadas

As próximas localidades a receberem serviços são Vila Souza, Rio da Areia de Cima, Rio da Areia do Meio, Rio do Cedro e Augusta Vitória

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Mafra, responsável pela manutenção de estradas no interior do município, realizou patrolamento na estrada de Rio Branco e reforma da cobertura da ponte da estrada do Rio do Cedro, sentido família Smicatz. No local há trânsito de veículos escolares e agrícolas.

Na estrada do Km 123, sentido Rio da Areia de Baixo, houve patrolamento e empedramento da via, com parceria da empresa Renova e ainda serviços relativos a bueiros no Bituvinha. Já em Avencal do Saltinho, equipe da secretaria realizou serviços de tubulação. Esta ação contou com a parceria de produtores e moradores da região. Na estrada do Pirinzal, Rio da Areia de Baixo, sentido Bituvinha, houve empedramento e patrolamento nos pontos mais necessários. Também foi passada patrola na estrada principal desta localidade.

ESCOAMENTO

De acordo com o Secretário da pasta, Edolar Santos Carlins, as tubulações servem para reduzir os alagamentos e deslizamentos de encostas. “A rede de drenagem pluvial nas estradas do interior desempenha papel fundamental em períodos com grandes quantidades de chuvas. Restringir os problemas, como enchentes e deslizamentos – causados pelo excesso no nível de circulação da água – é a principal função do sistema”, explicou o secretário. Já o prefeito Wellington Bielecki, a manutenção das estradas é uma das prioridades no interior do município. “Manter nossas estradas em boas condições de trafegabilidade possibilita aos nossos alunos o acesso às escolas, bem como o escoamento de safras. Adquirimos maquinário novo este ano para poder cobrir todo o interior”, declarou.